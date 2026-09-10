Разрушительная катастрофа по непальскому сценарию угрожает 90 тысячам людей в США

Вашингтон находятся в зоне риска разрушительных грязевых потоков с вулкана Рейнир.Над северо-западом США нависла угроза природной катастрофы по непальскому сценарию, которая может напрямую затронуть свыше 90 тысяч человек.
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