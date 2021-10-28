Николай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответить

Медвежий уголНиколай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответитьНиколай Платошкин призвал перевести средства ФНБ в Европу и разместить их в банках, где они будут в большей безопасности.Вернуться к статье2510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанек Совков СовковА ЧТО МОЖЕТ ЕЩЁ ПРЕДЛОЖИТЬ ИУДА !Сергей КА для чего ФНБ РОССИИ ХРАНИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ? Чегой то они опасаются?Санек Совков СовковАлексейВот Плутошкин для возмещения ущерба и желает вывезти средства ФНБ за границу.ПСПавел СмирновЗолотовалютные запасы, это НАШИ с вами деньги, которые небходимо хранить при СЕБЕ т.е. в России.Сергей РоссиЭто не наши деньги. Вы можете сто раз написать где их хранить и как тратить, но решать и тратить будете не ВыВячеслав БелослюдовЕсли я вырастил картошку, то зачем мне хранить её в погребе соседа? Завтра поругались и прощай картошка. Мне потом соседу дом сжечь? Ну он мне спалит. Все довольны. Идиот ваш платошкин. Свои бабки надо хранить у себя.Александр СимаковПлатошкин самый умный что ли? Давно уже распродали все доллары из золотовалютных резервов, оставили только на "карманные расходы". А уж тезис Платошкина о том, что Китай является "ненадёжным союзником" рассмешил. Как будто Европа, куда он предлагает отправить золотовалютные резервы - надежный союзник! P.S. Модератор, можете занести меня в ЧС, но не удержусь: Платошкин - долбоёб, в чем я убедился ещё раз.Ольга КожемякинаВот Платошкин и снял маску. Иуда! В России своих мест достаточно для хранения. Передать все запасы пиндосовским холуям "на хранение" - это предательство чистейшей воды!АлексейВ целях собственной безопасности и сохранения своей жизни Плутошкину необходимо срочно выехать в братскую Украину, Литву Польшу.Ваша СветлостьЖену отдай дяде, а сам иди к бл...и... У Пальтошкина какое-то извращенное представление о Западе, нет у нас там надежных друзей и партнеров! Государственная казна должна храниться в государстве! Подставился Ник Никыч...Петр ШипиловСталин не хранил на Западе и США ничего. Нужно дома хранить и не зависеть от чей-то милости.Сергей РоссиУ Сталина был Лаврентий Палыч, н за порядком следил. А у нас кто ? Маршал Золотов ?Сергей РоссиЧто за истерика ? Написано же. Всё хранится в США. Платошкин предлагает хранить в Европе.Только и всего. Разницы никакой. Местная публика визжит , что нужно хранить дома. Дома то хорошо, только одна беда , через пару лет всё тихо и незаметно спиз...т . Если америкосы зажмут, то хоть через суд можно попробовать вернуть, а тут вообще концов не найдешь. Денег нет, все уехали, всем привет ))АлександрПлатошкин врёт.ФНБ не хранися в США.ВДвалерий двойнишниковА где? В офшорах?АлександрА почитать не судьба? Часть Минфин России хранит в иностранной валюте на счетах в Центробанке, а ЦБ инвестирует в иностранные же финансовые активы — акции, облигации, евробонды. Часть денег хранится на депозитах в российских госбанках. Вам подобные уже достали своей тупостью.Даже не знаете,что такое оффшоры и того,что оффшоры и в России есть.ИИринаА с кем сравнивать экономическую грамотность Платошкина ,если все враги коммунистов ,изображающие из себя экономистов -непрошибаемые дебилы ?Агрофена Ивановаха-ха-ха----- вот поэтому и развалился СССР- в презики брали бывших обкомовцев- ни в уха -ни в рыло-- ничего непонимающие ни вэкономике- ни в политике))))) ....ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА ты значит прошибаемая . У коммунистов -то долгов не было и строили и темпы , и качество и эффективность и всё своё старались произвести , чем и гордились . А ты -то чем можешь гордится , кукушка . Вам подобные демографию страны довели до предела . Экономики захотела . Да на предприятиях сидело 1-2 бухгалтера , а сейчас штат до сотни и более ( и это при оснащении и компьютеры и ксероксы и пр. ) только вот считать -то становится нечего заводы по потребности и нужде населения в товарах закрыли и гоните разовый товар или вообще не кондиционный заграничный , про продукты вообще лучше промолчать . Это ты что-ли экономист ? Ты ни одной цифры реальной дать не сможешь , поскольку реального тебе ни один частник не выдаст , потому и сажают их каждый день смотри сводки сотнями , а если всеобщий аудит провести по стране , то Вас всех садить надо . Экономисты блин . Да вы и новые предприятия открыли для того , чтобы землю русскую как продажную девку попользовать и далее все деньги от прибыли по карманам рассовать и за рубеж вывести , а потом у государства опять инвестиции и гранты выпрашивать . Тфу блин работнички , да экономисты ....................................................АлександрЭто у коммунистов долгов не было? https://weekend.rambler.ru/read/40513636-kakie-dolgi-byli-u-sovetskogo-soyuza/ И про бухгалтерии советских времён не надо туфту гнать.Весьма многочисленны они были.Не меньше нынешних.Александр ГоловиновПлатошкин уже много раз доказал свою полную экономическую безграмотность. Его пламенный «пророческий» бред рассчитан на недалёких и наивных людей.Андрей БалашовНадо быть полным кретином чтобы предложить такое!ВДвалерий двойнишниковПодведем итог...что имеем? А имеем пенсионное оболванивание, дорогую овсянку, дармовой газ для Китая и...золотые слова. Процветаем дальше!ЕНевгений начисСпециалист широкого профиля,все знает во всем разбирается. А чем он в своей жизни руководил? Вместе с Козыревым страну продовал это весь его экономический опыт! Болтун...Комментировать
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