Медвежий угол

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Николай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответить

Николай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответить

Николай Платошкин призвал перевести средства ФНБ в Европу и разместить их в банках, где они будут в большей безопасности.

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Санек Совков Совков
А ЧТО МОЖЕТ ЕЩЁ ПРЕДЛОЖИТЬ ИУДА !
Сергей К
А для чего ФНБ РОССИИ ХРАНИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ? Чегой то они опасаются?
Санек Совков Совков
Алексей
Вот Плутошкин для возмещения ущерба и желает вывезти средства ФНБ за границу.
Павел Смирнов
Золотовалютные запасы, это НАШИ с вами деньги, которые небходимо хранить при СЕБЕ т.е. в России.
Сергей Росси
Это не наши деньги. Вы можете сто раз написать где их хранить и как тратить, но решать и тратить будете не Вы
Вячеслав Белослюдов
Если я вырастил картошку, то зачем мне хранить её в погребе соседа? Завтра поругались и прощай картошка. Мне потом соседу дом сжечь? Ну он мне спалит. Все довольны. Идиот ваш платошкин. Свои бабки надо хранить у себя.
Александр Симаков
Платошкин самый умный что ли? Давно уже распродали все доллары из золотовалютных резервов, оставили только на "карманные расходы". А уж тезис Платошкина о том, что Китай является "ненадёжным союзником" рассмешил. Как будто Европа, куда он предлагает отправить золотовалютные резервы - надежный союзник! P.S. Модератор, можете занести меня в ЧС, но не удержусь: Платошкин - долбоёб, в чем я убедился ещё раз.
Ольга Кожемякина
Вот Платошкин и снял маску. Иуда! В России своих мест достаточно для хранения. Передать все запасы пиндосовским холуям "на хранение" - это предательство чистейшей воды!
Алексей
В целях собственной безопасности и сохранения своей жизни Плутошкину необходимо срочно выехать в братскую Украину, Литву Польшу.
Ваша Светлость
Жену отдай дяде, а сам иди к бл...и... У Пальтошкина какое-то извращенное представление о Западе, нет у нас там надежных друзей и партнеров! Государственная казна должна храниться в государстве! Подставился Ник Никыч...
Петр Шипилов
Сталин не хранил на Западе и США ничего. Нужно дома хранить и не зависеть от чей-то милости.
Сергей Росси
У Сталина был Лаврентий Палыч, н за порядком следил. А у нас кто ? Маршал Золотов ?
Сергей Росси
Что за истерика ? Написано же. Всё хранится в США. Платошкин предлагает хранить в Европе.Только и всего. Разницы никакой. Местная публика визжит , что нужно хранить дома. Дома то хорошо, только одна беда , через пару лет всё тихо и незаметно спиз...т . Если америкосы зажмут, то хоть через суд можно попробовать вернуть, а тут вообще концов не найдешь. Денег нет, все уехали, всем привет ))
Александр
Платошкин врёт.ФНБ не хранися в США.
валерий двойнишников
А где? В офшорах?
Александр
А почитать не судьба? Часть Минфин России хранит в иностранной валюте на счетах в Центробанке, а ЦБ инвестирует в иностранные же финансовые активы — акции, облигации, евробонды. Часть денег хранится на депозитах в российских госбанках. Вам подобные уже достали своей тупостью.Даже не знаете,что такое оффшоры и того,что оффшоры и в России есть.
Ирина
А с кем сравнивать экономическую грамотность Платошкина ,если все враги коммунистов ,изображающие из себя экономистов -непрошибаемые дебилы ?
Агрофена Иванова
ха-ха-ха----- вот поэтому и развалился СССР- в презики брали бывших обкомовцев- ни в уха -ни в рыло-- ничего непонимающие ни вэкономике- ни в политике))))) ....
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А ты значит прошибаемая . У коммунистов -то долгов не было и строили и темпы , и качество и эффективность и всё своё старались произвести , чем и гордились . А ты -то чем можешь гордится , кукушка . Вам подобные демографию страны довели до предела . Экономики захотела . Да на предприятиях сидело 1-2 бухгалтера , а сейчас штат до сотни и более ( и это при оснащении и компьютеры и ксероксы и пр. ) только вот считать -то становится нечего заводы по потребности и нужде населения в товарах закрыли и гоните разовый товар или вообще не кондиционный заграничный , про продукты вообще лучше промолчать . Это ты что-ли экономист ? Ты ни одной цифры реальной дать не сможешь , поскольку реального тебе ни один частник не выдаст , потому и сажают их каждый день смотри сводки сотнями , а если всеобщий аудит провести по стране , то Вас всех садить надо . Экономисты блин . Да вы и новые предприятия открыли для того , чтобы землю русскую как продажную девку попользовать и далее все деньги от прибыли по карманам рассовать и за рубеж вывести , а потом у государства опять инвестиции и гранты выпрашивать . Тфу блин работнички , да экономисты ....................................................
Александр
Это у коммунистов долгов не было? https://weekend.rambler.ru/read/40513636-kakie-dolgi-byli-u-sovetskogo-soyuza/ И про бухгалтерии советских времён не надо туфту гнать.Весьма многочисленны они были.Не меньше нынешних.
Александр Головинов
Платошкин уже много раз доказал свою полную экономическую безграмотность. Его пламенный «пророческий» бред рассчитан на недалёких и наивных людей.
Андрей Балашов
Надо быть полным кретином чтобы предложить такое!
валерий двойнишников
Подведем итог...что имеем? А имеем пенсионное оболванивание, дорогую овсянку, дармовой газ для Китая и...золотые слова. Процветаем дальше!
евгений начис
Специалист широкого профиля,все знает во всем разбирается. А чем он в своей жизни руководил? Вместе с Козыревым страну продовал это весь его экономический опыт! Болтун...

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