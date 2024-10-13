Как распознать мошенников, выдающих себя за сотрудников спецслужб: новые схемы обмана Ирэн ОрлонскаяАферисты постоянно улучшают свои схемы обмана, применяя все более убедительные методы, которые могут ввести в заблуждение даже самых бдительных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии