Как распознать мошенников, выдающих себя за сотрудников спецслужб: новые схемы обмана Ирэн ОрлонскаяАферисты постоянно улучшают свои схемы обмана, применяя все более убедительные методы, которые могут ввести в заблуждение даже самых бдительных граждан.