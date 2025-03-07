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Решение США по разведданным обошло стороной немецкие системы Киева

Решение США по разведданным обошло стороной немецкие системы Киева

Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной, в том числе координатами для нацеливания ракетных установок HIMARS, не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией.

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