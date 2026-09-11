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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болид «Ф-2» загорелся после аварии в практике на новой трассе в Мадриде

Пилот команды «АРТ» Тасанапол Интрапхувасак разбил машину во время свободной практики «Формулы-2» на новой трассе в Мадриде.

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