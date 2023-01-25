Телеканал RTVI

274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Reuters: власти США могут объявить о поставках Киеву танков Abrams 25 января

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить Украине около 30 танков Abrams.<strong>Руководство США может объявить о поставках на Украину танков Abrams в среду, 25 января, однако процесс их передачи может затянуться на месяцы и даже годы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх