Reuters: власти США могут объявить о поставках Киеву танков Abrams 25 января

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить Украине около 30 танков Abrams.<strong>Руководство США может объявить о поставках на Украину танков Abrams в среду, 25 января, однако процесс их передачи может затянуться на месяцы и даже годы.
Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить Украине около 30 танков Abrams.<strong>Руководство США может объявить о поставках на Украину танков Abrams в среду, 25 января, однако процесс их передачи может затянуться на месяцы и даже годы.
Свежие комментарии