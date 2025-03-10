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Царьград

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Крупный пожар в Барнауле: 78 спасателей участвовали в ликвидации огня

Крупный пожар в Барнауле: 78 спасателей участвовали в ликвидации огня

В Барнауле на рынке произошёл крупный пожар, который был успешно ликвидирован. В экстренной операции участвовали 78 спасателей и 24 единицы техники.

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