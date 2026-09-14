ES Weekly Outlook – Week 37 of 2026 (SEP 14 - 18) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! UA_CAPITAL UA CAPITAL Trading Desk Weekly Execution Metrics | WEEK 36 Total Trades Closed: 7 Winning Trades: 5 Losing Trades: 2 Overall Win Rate: 71% Index Options: 1 Trade (1 Win — QQQ) Futures Desk: 6 Trades (4 Wins / 2 Losses on ES & NQ) Equities / Precious Metals / Forex: 0 Trades Result: A solid green week.