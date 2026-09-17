Почему Степана Разина хоронили мусульмане

6 июня 1671 года на Красной площади, у Лобного места, Степана Разина четвертовали. Палач отрубил ему правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, потом снял голову.
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