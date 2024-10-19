Менделеевск и Тобольск соединит федеральный туристический маршрут

Татарстанский Менделеевск и расположенный в Тюменской области Тобольск в год 190-летия со дня рождения великого ученого Дмитрия Менделеева соединит федеральный туристический маршрут, который объединил все мемориальные места и музеи химика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии