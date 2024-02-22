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В Госдуме назвали спорной инициативу введения налога на легионеров в РПЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

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