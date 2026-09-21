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Курские новости

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Курянка перевела мошенникам 186 тысяч за бытовку

Курянка перевела мошенникам 186 тысяч за бытовку

Курянка потеряла 186 тысяч рублей, переведя предоплату за бытовку, которую так и не получила. «Продавцы» после получения денег перестали выходить на связь.

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