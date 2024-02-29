Ученые связали ультраобработанные продукты с более чем 30 вредными последствиями для здоровья

Последовательные данные показывают, что более частое употребление ультраобработанных пищевых продуктов связано с повышенным риском 32 вредных последствий для здоровья, включая рак, тяжелые заболевания сердца и легких, психические расстройства и раннюю смерть.
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