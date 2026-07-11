Мария Шарапова посетила финал женского Уимблдона

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила финал женского турнира Уимблдона-2026, который проходит во Всеанглийского теннисного клуба.
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