Названа средняя стоимость отдыха на российских курортах этим летом

Средняя стоимость отдыха на российских курортах этим летом начинается от 70 тыс. рублей за неделю. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 29 мая.