Защита экс-замглавы МО Булгакова попросит перевести его под домашний арест

Адвокат бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, Сергей Севрук сообщил ТАСС, что защита попросит суд перевести его из СИЗО под домашний арест.
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