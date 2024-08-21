Защита экс-замглавы МО Булгакова попросит перевести его под домашний арест

Адвокат бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, Сергей Севрук сообщил ТАСС, что защита попросит суд перевести его из СИЗО под домашний арест.