Россия и США согласовали список объектов, попадающих под действие моратория на удары Россия и США согласовали перечень объектов, попадающих под действие моратория на удары по энергетике.
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Россия и США согласовали список объектов, попадающих под действие моратория на удары Россия и США согласовали перечень объектов, попадающих под действие моратория на удары по энергетике.
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