Афиша мероприятий на 25 июля

Что посмотреть, куда сходить в субботу, 25 июля, - расскажет "Онлайн Тамбов.ру". Завтра, 25 июля, Тамбов встретит своих жителей и гостей насыщенной культурной программой, которая порадует поклонников самых разных жанров.