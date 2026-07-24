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Новости Тамбова

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Афиша мероприятий на 25 июля

Афиша мероприятий на 25 июля

Что посмотреть, куда сходить в субботу, 25 июля, - расскажет "Онлайн Тамбов.ру". Завтра, 25 июля, Тамбов встретит своих жителей и гостей насыщенной культурной программой, которая порадует поклонников самых разных жанров.

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