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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» забросил 23 шайбы в 4 играх на старте сезона – лучший результат в НХЛ за последние 33 года. У 7 игроков на счету не менее 2 голов

« Колорадо » результативно начал новый сезон НХЛ.  В 4 играх на старте у «Эвеланш» заброшено 23 шайбы.

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