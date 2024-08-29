Глава МАГАТЭ предупредил о серьезной ситуации на Запорожской АЭС

Сложная обстановка в сфере ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции вызывает беспокойство, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед своим визитом на АЭС, подчеркнув необходимость избежать ядерной катастрофы любой ценой, 29 августа сообщила пресс-служба МАГАТЭ в своем заявлении.
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