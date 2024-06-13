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Военные новости ★ спецоперация

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География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и

География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую областиМинистерство обороны России сообщает об очередных попытках киевского режима атаковать регионы Российской Федерации.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Итоги &quot;гениальности&quot; наших начальников, пытавшихся воевать в белых перчаточках и делать детей в презервативах!  Сначала дали хахламордии затариться вооружениями под завязку, позволили воевать против себя, против России, всему Западу практически безнаказанно, а это факт предательства, саботажа! В угоду взяточникам были отстранены и практически уничтожены многие воины, готовые побеждать! Где Уткин, Пригожин, где Суровикин?!!! Прилеты вражьих боеприпасов по территории России означают провальность стратегии, если не измены Родине со стороны тех, кто по долгу службы должен был не допускать этого. Всё остальное пустая болтовня!!!
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