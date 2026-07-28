Итальянские мафиози заинтеерсовались используемыми на Украине БПЛА

По информации агентства ANSA, итальянские мафиозные структуры пытаются приобрести через теневые каналы беспилотные летательные аппараты, которые появились в обороте вследствие российско-украинского противостояния.
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