Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Итальянские мафиози заинтеерсовались используемыми на Украине БПЛА

Итальянские мафиози заинтеерсовались используемыми на Украине БПЛА

По информации агентства ANSA, итальянские мафиозные структуры пытаются приобрести через теневые каналы беспилотные летательные аппараты, которые появились в обороте вследствие российско-украинского противостояния.

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