Две добрые вести с той стороны. Побольше бы таких...

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На той эмигрантской стороне, стоявшие за Европу, опять жалобы на светлое европейское процветание записывают.
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