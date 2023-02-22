Нескучные технологии

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Для чего, на самом деле, служит ручка в американской винтовке М16

Для чего, на самом деле, служит ручка в американской винтовке М16

Самой яркой и характерной деталью американской штурмовой винтовки М16 стала скоба в верхней части. О назначении этого элемента конструкции этого оружия ходят самые разные слухи в интернете, а некоторые специалисты даже утверждают, что скоба эта … .

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