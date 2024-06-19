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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Семикратный чемпион «Ф-1» захотел перейти в «Феррари». Такому ты ничего не можешь противопоставить»

Сайнс высказался о потере места в «Феррари». Испанец отметил, что был расстроен, когда в начале года ему сообщили о том, что сезон-2024 станет для него последним в составе Скудерии.

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