Miura, которую Марчелло Гандини создал для Lamborghini и которую выпускали с 1966 по 1973 год, до сих пор называют первым в мире суперкаром.
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