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Квартира, дом, дача

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Как борются с чёрной плесенью в Черногории: лайфхаки, которые действительно работают

Как борются с чёрной плесенью в Черногории: лайфхаки, которые действительно работают

В этой стране каждая жительница знает, как эффективно бороться с грибком в жилище. Из-за влажного климата плесень давно стала бичом Черногории: она захватывает любые поверхности, причём, не только стены и потолки, но также мебель и бытовые вещи.

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