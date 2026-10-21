В сентябре 2026 года россияне купили 3184 новых электромобиля. По подсчетам экспертов агентства «Автостат», результат оказался на 155% выше, чем в том же месяце 2025-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Маркировка «Честн...
- АУ Заднеприводные ав...
- АЛ Porsche Cayenne п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым