СМИ показали на карте, до куда в РФ могут долететь ракеты ATACMS ВСУ

По словам эксперта, под удар ATACMS попадут, прежде всего, военные аэродромы и штабы. Украина уже более года ведет активные переговоры на международной арене, пытаясь получить разрешение на использование дальнобойного вооружения против объектов на территории России.
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