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Лишь одна из насильниц достигла возраста уголовной ответственности...

Лишь одна из насильниц достигла возраста уголовной ответственности...

Вы не ослышались в заголовке: ".лишь одна из насильниц достигла возраста уголовной ответственности.

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Wlad Wlad
Женщина - это МУЖИК С ВАГИНОЙ, генетический и моральный УРОД, который НЕНАВИДИТ САМ СЕБЯ за то, что РОДИЛСЯ САМКОЙ и поэтому лезет в мужские игры.
Wlad Wlad
За мужчин-гениев Человечество расплачивается мужчинами-уродами. А за что Человечество расплачивается САМКАМИ-УРОДАМИ? *** "Самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля - это человеческая САМКА".
Sergej Smycok
Стране нужны детские колонии и нужно опустить уголовную ответственность с 10 лет. Приговоры должны быть самыми суровыми, вплоть до расстрела. Суровые времена требуют суровых мер. Из этих самок, принимавших участие или просто смотревших на это и снимавших на телефоны уже никогда не вырастят в полезных для общества людей, они уже все бракованный материал.

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