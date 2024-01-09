Смерть девушки на улице Свободы в Туле наступила из-за отравления газом: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после найденного трупа 29-летней женщины в квартире на улице Свободы в Туле и подтвердили предварительную информацию о том, что она погибла из-за отравления угарным газом.
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