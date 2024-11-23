🇷🇺🛩Охота продолжается: момент удара российского FPV-дрона по движущемуся автомобилю с противником💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 📍Запорожское направление #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🛩Охота продолжается: момент удара российского FPV-дрона по движущемуся автомобилю с противником💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 📍Запорожское направление #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
Свежие комментарии