Житель Татарстана решил подарить внукам 5 млн рублей, выигранных в лотерею от «Столото»

Как потратить выигрыш в лотерею? По данным «Столото» чаще всего лотерейные счастливчики на выигранные деньги в первую очередь приобретают недвижимость, помогают финансово родным и закрывают кредитные обязательства.
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