WoodMac прогнозирует 3,8 ТВт новых солнечных электростанций к 2033 году

Аналитики прогнозируют, что новые ветровые и солнечные установки достигнут совокупной мощности в 5,4 ТВт, в результате чего к 2033 году совокупная глобальная мощность этих двух технологий достигнет 8 ТВт.
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