Кощей и Василиса вместо зомби и ведьм: Хэллоуин по-славянски отметят студенты Уссурийска

Не за горами самая страшная ночь в году, или праздник всех святых, пришедший в Россию из-за рубежа. И пока загнивающий Запад готовится отмечать Хэллоуин в традиционном образе ходячих мертвецов, скелетов, ведьм и прочей нечисти, Уссурийск возрождает духовные скрепы и отшивает костюмы Кощеев Бессмертных, Змеев Горынычей, Василисков и Василис Премудрых и Прекрасных.