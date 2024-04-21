Украине предрекли переломный момент: «Судьба уже решена»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Конфликт на Украине продолжается уже третий год. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что вскоре на фронте случится переломный момент, после которого мир ждут серьезные изменения.