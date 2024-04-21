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ФедералПресс

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Украине предрекли переломный момент: «Судьба уже решена»

Украине предрекли переломный момент: «Судьба уже решена»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Конфликт на Украине продолжается уже третий год. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что вскоре на фронте случится переломный момент, после которого мир ждут серьезные изменения.

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