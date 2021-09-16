Толстовка + джинсы + каблуки – новая повседневная реальность: Виктория Бекхэм показала, как сочетать вещи в разных стилях Современный базовый гардероб, на основе которого можно создавать совершенно разные образы, уже давно стал свободным от стереотипов: сейчас в него входят не только классические вещи – брюки палаццо, юбки-карандаши и белые рубашки, – но и более расслабленные вещи, идеально подходящие для того, чтобы носить их каждый день без ущерба для комфорта.