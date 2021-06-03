До завершения программы "Господдержка 2020" осталось меньше месяца

С 25 мая 2021 года Сбербанк вновь снизил ставку по программе "Господдержка 2020". При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых.