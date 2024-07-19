В Псковской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийском форуме «Истоки» проекта Росмолодёжь

Сегодня на базе Паломнического центра «Дом паломника» в городе Печоры Псковской области полицейские и представители общественности обсудили с участниками молодежного историко-культурного форума «Истоки» проекта Росмолодёжь вопросы профилактики экстремизма и деструктивные проявления в молодежной среде.
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