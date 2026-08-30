Уровень сжигания Shiba Inu резко возрос на фоне резкого увеличения количества транзакций SHIB

За последние 24 часа наблюдался значительный всплеск скорости сжигания сиба-ину: 20,95 миллиона токенов SHIB были перемещены в недоступные кошельки.
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