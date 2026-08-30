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Уровень сжигания Shiba Inu резко возрос на фоне резкого увеличения количества транзакций SHIB

Уровень сжигания Shiba Inu резко возрос на фоне резкого увеличения количества транзакций SHIB

За последние 24 часа наблюдался значительный всплеск скорости сжигания сиба-ину: 20,95 миллиона токенов SHIB были перемещены в недоступные кошельки.

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