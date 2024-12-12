Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Вера Говоркова
Стыдно позорить такую фамилию.
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10 час.
Татьяна Пинина
Плоскоумие и плоскосовестие. Такого не исправить. Значит, в семье такой менталитет, и он на этом вырос. Разбираться надо с его родаками, которые его так воспитали.
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6 час.
Иван Михайлович Строгов
Причина в том, что все эти нерусь имеют одинаковые права с русскими, надо их в правах ограничивать. Только рабочие профессии, бизнес и руководящие  должности не для них
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4 час.

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