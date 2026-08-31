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Рост наличных и новый механизм ставки: ЦБ обновил ориентиры для рынка

Рост наличных и новый механизм ставки: ЦБ обновил ориентиры для рынка

Банк России намерен с начала 2027 года сдвинуть момент вступления в силу новой ключевой ставки с понедельника на среду.

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