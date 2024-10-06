Как стать счастливой женщиной? Психологи советуют играть разные роли в течение дня

В наше время, когда абсолютно каждый человек озабочен успехом и самореализацией во всех сферах жизни, сложно побороть конкуренцию, добиться всех целей и, главное, сохранить психологическое равновесие и не выгореть.
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