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Два встроенных кабеля и поддержка Dynamic Island в iPhone. Представлен внешний аккумулятор Anker Zolo

Два встроенных кабеля и поддержка Dynamic Island в iPhone. Представлен внешний аккумулятор Anker Zolo

Anker Zolo получил зарядку до 55 Вт, поддержку Xiaomi, Huawei и Samsung, а также необычную функцию для iPhone Новый внешний аккумулятор Anker Zolo поступаил в продажу в Китае по цене 299 юаней.

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