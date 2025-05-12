НАТО: Рютте отправится в Турцию, где проведет встречу с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджеп Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД объединения 14–15 мая.
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