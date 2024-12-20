Стало известно о лечении жены Асада от рака в Москве до его бегства из Сирии

FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до бегства мужа из Сирии Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад начала лечение от рака в Москве за несколько недель до бегства мужа из страны.
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