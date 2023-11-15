Вся правда о системе образования в финских школах

фото: unsplash.com Согласно международным исследованиям, которые раз в 3 года проводит авторитетная Организация экономического сотрудничества и развития, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний.
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