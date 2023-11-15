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Туризм и Отдых

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  • Роман Полянский
    один из лучших городов, где я был. Но в купальни Сечени идти  не стоит. Распиаренное место , но ничего хорошего, Лучш...15 причин посетит...
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Вся правда о системе образования в финских школах

Вся правда о системе образования в финских школах

фото: unsplash.com Согласно международным исследованиям, которые раз в 3 года проводит авторитетная Организация экономического сотрудничества и развития, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний.

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