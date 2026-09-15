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SPLETNIK

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Арину Соболенко оштрафовали на 7,5 тысяч долларов за поведение после поражения на US Open

Арину Соболенко оштрафовали на 7,5 тысяч долларов за поведение после поражения на US Open

28-летнюю теннисистку Арину Соболенко оштрафовали на 7500 долларов за неспортивное поведение после поражения в финале US Open.

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