Почта-Банк начинает оказывать финансовые услуги на дому через почтальнов-агентов

Российский Почта-Банк будет оказывать финансовые услуги через своих почтальонов-агентов. В настоящее время этот пилотный проект уже стартовал в Свердловской, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Республике Мордовии и Пермском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии