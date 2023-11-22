Почта-Банк начинает оказывать финансовые услуги на дому через почтальнов-агентов

Российский Почта-Банк будет оказывать финансовые услуги через своих почтальонов-агентов. В настоящее время этот пилотный проект уже стартовал в Свердловской, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Республике Мордовии и Пермском крае.