Депутат Судзуки: причина популярности БРИКС заключается в стабильности России

Также РФ остается мировой энергетической державой Причина резкого роста числа государств, которые желают вступить в БРИКС, заключается в экономической и политической стабильности России, сообщил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
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